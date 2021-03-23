После того, как Россия объявила о своем противодействии контрабанде сирийской нефти, 21 марта российские штурмовики Су-34 осуществили масштабную бомбардировку горного района в северо-западной части Идлиба. По поводу этой операции в СМИ немедленно прокатился целый вал сообщений, основанных преимущественно на недомолвках и искажениях информации. Причем не только на Западе и в странах исламского мира, но и во многих российских изданиях. Китайское издание Sohu, часто склонное к излишней «сенсационности», напротив, представило достаточно объективную картину произошедшего. Перевод представлен изданием discover24.ru.

Как пишет Sohu со ссылкой на агентство Reuters, российские военные самолеты нанесли авиаудар 21 марта в районе города Салмада в провинции Идлиб, который находится всего в 7 километрах от турецкой границы. Основными целями российской штурмовой авиации были объекты транспортировки природного газа и нефти, которые, судя по опубликованным интернет-пользователями видеосюжетам, были также подвергнуты артиллерийскому обстрелу сирийской армией. В тот же день российские ВКС нанесли удары с воздуха, в том числе ракетные, по объектам энергетики в районе Баб эль-Хава и Аль-Атаребе.

Цель этого шага России – сорвать продажу энергоносителей из Сирии повстанцами, поддерживаемыми Турцией. После того, как США усилили свое военное присутствие в Дейр-эз-Зоре, было обнаружено, что поддерживаемые ими группировки контрабандой переправляют сирийскую нефть в окрестности турецкой границы. Россия предприняла несколько атак на позиции повстанцев в Идлибе и нефтяные резервуары. Интенсивность таких ударов была явно выше прежних.

На этот раз отправленные Россией истребители-бомбардировщики Су-34, по всей видимости, поддерживались в воздушном пространстве тяжелыми истребителями Су-35. Очевидно, что такое решение со стороны России в большей степени способно сдержать Турцию от соблазна противодействовать российским штурмовикам. Ведь возможности турецких F-16 немалые, и на их счету уже числится один сбитый Су-24. Но когда F-16 сталкивается с Су-35, одним из самых современных истребителей России, рискует быть сбитым уже он сам, и почти с гарантией.

Что касается целей недавнего усиления атак России на контролируемые повстанцами районы Идлиба, в них можно выделить три основных момента: