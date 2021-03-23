После того, как Россия объявила о своем противодействии контрабанде сирийской нефти, 21 марта российские штурмовики Су-34 осуществили масштабную бомбардировку горного района в северо-западной части Идлиба. По поводу этой операции в СМИ немедленно прокатился целый вал сообщений, основанных преимущественно на недомолвках и искажениях информации. Причем не только на Западе и в странах исламского мира, но и во многих российских изданиях. Китайское издание Sohu, часто склонное к излишней «сенсационности», напротив, представило достаточно объективную картину произошедшего. Перевод представлен изданием discover24.ru.
Как пишет Sohu со ссылкой на агентство Reuters, российские военные самолеты нанесли авиаудар 21 марта в районе города Салмада в провинции Идлиб, который находится всего в 7 километрах от турецкой границы. Основными целями российской штурмовой авиации были объекты транспортировки природного газа и нефти, которые, судя по опубликованным интернет-пользователями видеосюжетам, были также подвергнуты артиллерийскому обстрелу сирийской армией. В тот же день российские ВКС нанесли удары с воздуха, в том числе ракетные, по объектам энергетики в районе Баб эль-Хава и Аль-Атаребе.
Цель этого шага России – сорвать продажу энергоносителей из Сирии повстанцами, поддерживаемыми Турцией. После того, как США усилили свое военное присутствие в Дейр-эз-Зоре, было обнаружено, что поддерживаемые ими группировки контрабандой переправляют сирийскую нефть в окрестности турецкой границы. Россия предприняла несколько атак на позиции повстанцев в Идлибе и нефтяные резервуары. Интенсивность таких ударов была явно выше прежних.
На этот раз отправленные Россией истребители-бомбардировщики Су-34, по всей видимости, поддерживались в воздушном пространстве тяжелыми истребителями Су-35. Очевидно, что такое решение со стороны России в большей степени способно сдержать Турцию от соблазна противодействовать российским штурмовикам. Ведь возможности турецких F-16 немалые, и на их счету уже числится один сбитый Су-24. Но когда F-16 сталкивается с Су-35, одним из самых современных истребителей России, рискует быть сбитым уже он сам, и почти с гарантией.
Что касается целей недавнего усиления атак России на контролируемые повстанцами районы Идлиба, в них можно выделить три основных момента:
- Предупреждение Соединенным Штатам. Демократическая партия США и Россия обычно стояли на менее конфликтных позициях. C другой стороны, отношение Байдена к России резко изменилось: ранее он не только уведомил Россию об авиаударе в провинции Дейр-эз-Зор лишь за пять минут до его начала, но и увеличил в этом районе американское военное присутствие. На этом фоне Россия, естественно, опасается, что действия США придадут повстанцам уверенность. Соединенные штаты хотят поддержать оппозицию для ведения гражданской войны в Сирии. Россия, что очевидно, не может с этим согласиться.
- Чтобы ограничить источник доходов повстанцев, сирийские правительственные силы по-прежнему не могут эффективно контролировать всю территорию Сирии. Будь то Идлиб, Дейр-эз-Зор или даже районы, контролируемые курдами, в этих районах ведется серьезная контрабанда нефти и других энергоресурсов, что серьезно ущемляет национальные интересы Сирии. Для России – чем больше денег добудут повстанцы, тем больше оружия они смогут купить. А чем больше различных интересов в зоне, контролируемой курдами, тем выше цена будущих мирных переговоров.
- В настоящее время Россия подозревает, что нефть, «украденная» союзниками Соединенных Штатов в Сирии, представляет собой важный сигнал Турции – не пытаться препятствовать повстанцам. Ведь контрабандно ввезенный повстанцами товар в конечном итоге был продан Турции. Российские истребители нанесли масштабные удары с воздуха в нескольких километрах от Турции, и ей это также послужило определенным сигналом.