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Информация о проникновении в Армению 13 военнослужащих ВС Турции является недостоверной, заявили представители Службы национальной безопасности страны. Они отметили, что СНБ провела тщательную проверку опубликованных в СМИ сведений.

Напомним, что ранее сразу в нескольких изданиях появилась информация о том, что в Армению проникли бойцы турецкого спецназа. Они якобы перешли через грузинскую границу и готовят проведение какой-то спецоперации на территории страны. СНБ отреагировала на эти сведения и уверенно заявила, что никаких спецназовцев из Турции в Армении нет.

Напомним, что сейчас в стране наблюдается политический кризис, вызванный конфликтом между главой правительства Николом Пашиняном, президентом и Генштабом ВС. В воскресенье премьер-министр допустил объявление импичмента главе государства Сержу Саргсяну из-за игнорирования требований уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна. Военные, в свою очередь, требуют низложения Пашиняна.

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