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Эксперты Роскачества представили рейтинг наиболее популярных на российском рынке смартфонов, ориентируясь на отзывы пользователей. Они отметили, что все более востребованными становятся китайские устройства от таких брендов, как Xiaomi, One Plus, Huawei и прочих. Что связано со способностью производителей быстро выпускать новые модели, которые выделяются качеством и функциональностью.

Несмотря на стремительный рост популярности смартфонов от китайских компаний, первое место в рейтинге все же занял аппарат Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Пользователи, отдавшие ему предпочтение, назвали в качестве причины надежность девайсов от южнокорейского бренда. Роскачество также обратило внимание на высококачественную камеру данного устройства.

На вторую позицию эксперты поставили Huawei Mate 40 Pro, но отметили, что пользователи часто отказываются от покупки смартфонов данного бренда из-за отсутствия в них сервисов Google. Необходимое ПО можно установить, однако из-за этого снижается комфорт использования аппарата.

Третье место – за моделью OnePlus Nord N10 5G с 64-мегапиксельной тыльной камерой. Она обходится почти в четыре раза дешевле аппарата от Huawei, но практически не уступает ему по качеству и функциональности.

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