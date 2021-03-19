По численности техники самопровозглашенные ДНР и ЛНР проигрывают украинским ВС, однако и у них имеются свои преимущества, заявил военный эксперт Константин Сивков. Поэтому точно предсказать результаты возможного противостояния практически невозможно.

Он отметил, что в случае обострения конфликта Киев столкнется с опытными ветеранами ополчения, закаленными в боях 2014 года. У них высокий уровень боевой подготовки, в то время как на Украине войска постоянно проходят ротацию и не могут похвастать тем же самым. Даже несмотря на то, что многие бойцы обучались у натовских инструкторов.

Еще одно преимущество ДНР и ЛНР заключается в том, ополченцы настроены биться до последнего, так как воюют за свои республики, которые не намерены отдавать ВСУ. В украинской же армии нет столь высокого морального духа. Напротив, ее бойцы в большинстве своем знают, что вынуждены погибать по указке из Америки, а также защищать капиталы олигархов и нуворишей из властных структур.