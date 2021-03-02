Сирийский бригадный генерал Мохаммад Исса попытался продать организации «Хезболла» украденное с российской базы «Хмеймим» оружие, однако попался в руки представителей РФ. Сейчас он обвиняется в краже, а также в участии в незаконном обороте вооружений.

Информацию о проворовавшемся высокопоставленном чиновнике распространило издание «Baladi News». Журналисты сообщают, что совершенно непонятно, каким образом оружие с российской базы попало в руки бригадного генерала. Они предполагают кражу, однако вряд ли сам чиновник пошел бы на такое преступление. Тем более, что авиабаза охраняется круглосуточно и так просто вынести оттуда оружие практически невозможно.

Портал Avia. Pro, который прокомментировал возникшую ситуацию, обращает внимание на отсутствие каких-либо официальных заявлений с российской стороны. Также журналисты отмечают, что Мохаммад Исса сейчас находится по усиленной охраной сирийских военных в ожидании суда.