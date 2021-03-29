Китайский портал Sina заявил, что увеличение Индией количества истребителей французского производства Rafale до 14 единиц не поможет ей справиться с китайской авиацией. Авторы публикации отметили, что эти самолеты уступают штурмовикам J-20.

Они пояснили, что J-20 представляют собой тяжелые самолеты, которые не только больше весят, но и превосходят легкие французские Rafale по мощности. Индия же считает, что получила оружие против китайских истребителей, не желая верить в то, что это заблуждение.

При этом Нью-Дели немало вложил в европейские истребители. Франция продает их по 80–125 миллионов долларов, однако Индии пришлось выложить по 200 млн за каждый самолет. Все дело в том, что в стоимость были включены также техника для обслуживания истребителей и услуги по обучению пилотов.

Нью-Дели такая цена не особо смутила, так как представители Минобороны заявили, что и дальше намерены расширять парк современных истребителей. Это вполне логично, так как Индии необходимо защищаться от угроз со стороны не только Китая, но еще и Пакистана.