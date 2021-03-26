Представители Пентагона все чаще жалуются на проблемы с истребителем пятого поколения F-35, предлагая заменить его на «что-то попроще и подешевле», пишет китайское издание Sina. Эксперты недоумевают, по какой причине это происходит. Ведь новый американский самолет уже неоднократно использовался в боевой обстановке и успешно применяется армиями других стран.

Так, Израиль превратил его в бомбардировщик и регулярно осуществляет налеты на позиции противников в Сирии, Иране и других странах. Сами Соединенные Штаты все чаще используют F-35 для перехвата воздушных целей.

Эксперты китайского издания считают, что главной проблемой истребителя являются слишком уж крупные затраты на его эксплуатацию. Полетный час F-35 обходится бюджету в сумму, превышающую 30 тысяч долларов. И обещания производителя снизить ее до 24 тысяч проблемы не решают.

США по-прежнему называют F-35 лучшим в мире, однако все чаще выкладывают информацию о появлении все новых и новых дефектов. Причем некоторые из них проявились уже тогда, когда 600 самолетов поступили в войска или были проданы другим государствам.

Еще одна проблема – это сложности с оснащением F-35 гиперзвуковым оружием, которое Пентагон анонсирует уже несколько лет подряд. На самом деле у США сейчас нет ресурсов для разработки таких видов вооружений, что подтверждается недавно опубликованным отчетом Счетной палаты.