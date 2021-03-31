Исследователи Королевского ветеринарного колледжа Великобритании и Института цитологии и генетики, расположенного в Новосибирске достигли прогресса в попытках выведения пород крупного рогатого скота, устойчивого к экстремальным холодам. Они рассказали о том, что раскрыли секрет якутской коровы.

Все дело в том, что эта популяция живет на Крайнем севере и отлично переносит морозы ниже 70 градусов. Ученые заявили, что до сих пор полностью не установлены исторические факты происхождения этой породы, но зато точно известно, что она не скрещивалась с другими популяциями ранее.

Исследования якутской коровы позволили экспертам обнаружить механизмы генетических адаптаций в условиях экстремальных холодов, которые присущи как диким, так и одомашненным животным. По словам ученых, выявленная мутация даст возможность вывести породы крупного рогатого скота, которые будут не только выживать при низких температурах, но и давать молоко и мясо. Это немаловажно для России, так как немалая часть страны находится в регионах с холодным климатом.