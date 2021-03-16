Швейцарские учёные обнаружили способ, при помощи которого электроэнергию можно получить из древесины.

Как указывается, для этого требуется давление и гнилая древесина. Так, в своём исследовании учёные использовали бальзовую доску, на которую поселили грибок белой гнили. Это было сделано для того, чтобы изменить структуру дерева и повысить пьезоэлектрическую мощность. Сгнившая древесина изменилась, став более рыхлой и лёгкой. Это дало возможность повысить степень её сжатия.

Затем учёные создали мини-генератор из кубика бальзы. Так, такой кубик со сторонами в полтора сантиметра мог генерировать от 0,63 до 0,87 В. По словам учёных, созданные из такой древесины полы смогут обеспечивать электропитание для комнатных приборов.

Впрочем, указывается, что на данный момент разработка не очень применима – так, подобный генератор перестаёт работать примерно после 600 циклов.