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Швеция опасается, что на нее нападет Россия, поэтому увеличивает расходы на оборону на 40 процентов, сообщает издание Die Welt со ссылкой на шведский риксдаг. Журналисты цитируют главу военного ведомства Петера Хульквиста, который называет нынешний оборонный бюджет самым крупным за последние семь десятилетий.

Глава Минобороны Швеции также пояснил, что в Европе из-за «российской агрессии» растет напряжение, поэтому нельзя исключать риски нападения РФ. Именно для сдерживания Москвы Стокгольм и вступает в гонку вооружения.

Журналисты пишут, что постепенное наращивание расходов на оборону скандинавские страны запустили еще в 2014 году. Однако сейчас ситуация складывается более, чем напряженная, поэтому и сумма трат выросла почти в два раза. Вместе со Швецией увеличили свои затраты и другие государства – Финляндия, Норвегия и Дания. Одновременно с этим они регулярно проводят учения друг с другом и странами Североатлантического альянса, отрабатывая взаимодействие для противостояния «угрозе».

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