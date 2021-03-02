Россия на протяжении многих лет работает в Арктике, так как давно понимает важность этого региона в стратегическом плане и в долгосрочной перспективе. Поэтому сейчас она имеет неоспоримое превосходство над другими странами, уверена журналистка из Швеции Анна-Лена Лаурен.

В своей публикации в издании «Dagens Nyheter» она пояснила, по каким причинам никто не сможет тягаться в Арктике с Россией. Первое, и самое главное – огромный ледокольный флот, который способен пробраться и провести за собой другие корабли в любой район Арктики.

Кроме того, последние 4 года Россия стремительными темпами восстанавливала старые арктические базы, основанные еще при Советском Союзе. И добилась на этом поприще больших успехов. Одновременно с этим строились новые станции, оснащенные по последнему слову техники.

Лаурен уверена, что Россия будет расширять свои арктические просторы и полностью возьмет под контроль Северный морской путь. Любые претензии от США и других стран она вполне в состоянии проигнорировать, так как только у РФ имеются и корабли, и техника, и даже оружие, которое способно безупречно работать в условиях экстремального холода.