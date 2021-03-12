читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В шведском информагентстве Svenska Dagbladet осудили действия Микаэля Дамберга, главы МВД Швеции, во время его встречи с коллегой из РФ Владимиром Колокольцевым.

Авторы материала отмечают, что данная встреча произошла около года назад, причем Стокгольм не стал публиковать пресс-релиз по этому поводу. Журналисты выяснили, с чем это связано. Оказалось, что Дамберг во время этого мероприятия «болтал обо всем подряд». Сначала он затронул проблемы страны в противодействии наркоторговле и терроризму, а затем осудил РФ за присоединение Крыма.

Колокольцев при этом призвал Швецию возобновить сотрудничество в борьбе с организованной преступностью и террористами, а также отчитал шведского коллегу за критику по поводу полуострова. В издании добавили, что Дамберг своим поведением привел к тому, что переговоры с российской стороной так ни к чему и не привели.

Вам может понравиться

Тина Канделаки в купальнике потребовала не говорить о её возрасте

Телеведущая Тина Канделаки в Instagram поделилась с поклонниками новым фото в купальнике. В кадре ведущая позирует на фоне пальм и отеля на заднем плане. Канделаки облачена в сплошной купальник тёмно-зелёного
  • Анна
  • 11.03.2021
  • читать 1 минуту

Производитель Axe и Dove больше не будет использовать слово «нормальный» на упаковках

Компания Unilever отказалась применять слово «нормальный» на упаковках своей выпускаемой продукции. Компания является владельцем таких известных брендов, как Dove, Axe и Sunsilk. Как отмечается, решение было принято в рамках стратегии
  • Анна
  • 10.03.2021
  • читать 1 минуту

Азиза рассказала об обмане своего итальянского жениха из-за её участия в шоу “Маска”

Одна из участниц шоу «Маска», певица Азиза, сообщила, что скрывала своё участие от всех близких людей, даже от жениха. Как известно, жених Азизы является итальянцем. Она рассказала, что находится с
  • Анна
  • 11.03.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 марта – переменная облачность, до -4 °C | город Мытищи: погода, 12 марта – переменная облачность, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 марта – пасмурно, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 марта – небольшая облачность, до -3 °C | Королев: погода, 12 марта – ясно, до -5 °C | Подольск: погода, 12 марта – переменная облачность, до -10 °C | Армавир: погода, 12 марта – пасмурно, до -3 °C |