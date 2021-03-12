В шведском информагентстве Svenska Dagbladet осудили действия Микаэля Дамберга, главы МВД Швеции, во время его встречи с коллегой из РФ Владимиром Колокольцевым.

Авторы материала отмечают, что данная встреча произошла около года назад, причем Стокгольм не стал публиковать пресс-релиз по этому поводу. Журналисты выяснили, с чем это связано. Оказалось, что Дамберг во время этого мероприятия «болтал обо всем подряд». Сначала он затронул проблемы страны в противодействии наркоторговле и терроризму, а затем осудил РФ за присоединение Крыма.

Колокольцев при этом призвал Швецию возобновить сотрудничество в борьбе с организованной преступностью и террористами, а также отчитал шведского коллегу за критику по поводу полуострова. В издании добавили, что Дамберг своим поведением привел к тому, что переговоры с российской стороной так ни к чему и не привели.