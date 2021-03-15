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Эксперты аналитического агентства FOI из Швеции спрогнозировали поражение НАТО в случае начала военного конфликта с РФ на территории Прибалтийских стран.

В опубликованном докладе аналитики тщательно изучили военный потенциал США, Германии, Британии и других стран Североатлантического альянса, а затем смоделировали сражение их вооруженных сил с российской армией. При этом по сценарию Россия первой напала на Прибалтику. Специалисты отметили, что в данном регионе преимущество окажется на стороне Москвы, поэтому она, вероятнее всего, сможет быстро захватить его.

В документе также указывается, что Барак Обама правильно поступил, когда около 7 лет назад приказал начать передислокацию американских войск ближе к границам РФ. Североевропейские страны тоже начали укреплять свои армии на фоне увеличившейся «агрессии со стороны России». Однако в случае войны российская армия все равно окажется победителем, если конфликт не затянется.

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