В российских ВДВ 72 процента техники – это новейшие образцы вооружений, заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. По его словам, процесс обновления техники и оружия, имеющихся в распоряжении десантников, успешно продолжается.

“В феврале в войска поступил десятый батальонный комплект модернизированных боевых машин десанта”, — сообщил министр.

Он также анонсировал поступление в Воздушно-десантные войска еще двух комплектов БМД после глубокой модернизации и практически полного переоснащения. Эти боевые машины подразделения получат до конца текущего года.

Помимо этого, создаются и десантные подразделения. Так, в Феодосии и Пскове в 2021 году появятся новые десантно-штурмовые полки, которые создаются путем расформирования 56-бригады.

Напомним, что в прошлом году Шойгу заявлял о повышении огневой эффективности десанта на 20 процентов, а мобильности войск – почти в шесть раз.