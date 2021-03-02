Жительница Екатеринбурга Александра Семенова приняла участие в модном показе бренда Dolce & Gabbana в рамках традиционной Недели моды. 18-летняя модель заинтересовала главу компании Доменико Дольче, который пригласил девушку в свой головной офис в Италии.

Дефиле с участием Александры состоялось в минувший понедельник. В целом российская школьница осталась довольна сотрудничеством, однако пожаловалась, что ей не хватало той атмосферы, которую создают зрители подобных показов.

Все дело в том, что Неделя моды, как и многие другие публичные мероприятия, прошла в онлайн режиме и моделям пришлось дефилировать по подиуму перед пустым залом.

Александра рассказала, что Доменико Дольче взял на себя функции зрителей – он подбадривал моделей, а также лично общался с каждой из них. Сейчас девушка по-прежнему находится в Милане и пока не планирует ехать домой.