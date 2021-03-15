В передаче «Время покажет» телеведущий Артем Шейнин продемонстрировал инфографику, отражающую точные данные о войсках России в непосредственной близости от украинских границ. Эта тема была поднята из-за недавних заявлений украинской стороны о том, что РФ стягивает свои подразделения к рубежам Украины и готовит нападение.
Кроме того, Шейнин напомнил, что украинские СМИ недавно насчитали 8 подводных лодок в Азовском море, в которым максимальная глубина составляет лишь чуть больше 13 метров. Он попросил прокомментировать эту информацию эксперта с Украины Сергея Запорожского. Тот сослался на возможность размещения субмарин в Черном море.
Также телеведущий перевел разговор с численностью российских войск в шутку, выведя на экран новую инфографику с персонажами фильма «Звездные войны».
«Сереж, тут новые данные пришли. Тебе тяжело разглядеть – я расскажу, сколько мы там сосредоточили. Значит, 35 миллионов 717 тысяч штурмовиков, пять галактических баз «Звезда Смерти», 145 крейсеров. Но это не мы – это, так сказать, источник. Правда, Дарт Вейдер как был один в ваших мечтах, так и остался. Конечно, это все шуточки. Но мы начали с того, что это не шуточки – там реальные люди живут», – подытожил Шейнин.