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Россия должна предпринять все возможные меры, чтобы обеспечить защиту самопровозглашенных ЛНР и ДНР в случае полномасштабного наступления украинской армии, заявил первый зампред комитета по обороне российской Думы Александр Шерин. Это высказывание стало ответом на слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о подготовке Украины к войне.

Шерин напомнил, что жители республик Донбасса получили по упрощенной системе российские паспорта и являются гражданами РФ. Поэтому Россия должна защитить их от ВСУ. Парламентарий призвал проверить информацию о стягивании войск к линии разграничения, а также о наличии на подконтрольной Киеву территории инструкторов НАТО.

Если эта информация подтвердится, Россия должна предупредить Украину о недопустимости наступления. Игнорирование этого предостережения станет сигналом к вмешательству РФ. Однако Шерин считает, что военные методы использовать все же нужно в самых крайних случаях.

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