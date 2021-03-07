Россия должна предпринять все возможные меры, чтобы обеспечить защиту самопровозглашенных ЛНР и ДНР в случае полномасштабного наступления украинской армии, заявил первый зампред комитета по обороне российской Думы Александр Шерин. Это высказывание стало ответом на слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о подготовке Украины к войне.

Шерин напомнил, что жители республик Донбасса получили по упрощенной системе российские паспорта и являются гражданами РФ. Поэтому Россия должна защитить их от ВСУ. Парламентарий призвал проверить информацию о стягивании войск к линии разграничения, а также о наличии на подконтрольной Киеву территории инструкторов НАТО.

Если эта информация подтвердится, Россия должна предупредить Украину о недопустимости наступления. Игнорирование этого предостережения станет сигналом к вмешательству РФ. Однако Шерин считает, что военные методы использовать все же нужно в самых крайних случаях.