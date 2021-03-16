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В сербском информагентстве «Печат» отметили, что Соединенные Штаты обеспокоены решением РФ отказаться от использования доллара при продаже оружия союзникам.

Авторы материала отмечают, что Россия начала быстро развивать способы расчетов, не предполагающих применения американской валюты. Подобные действия лишают Вашингтон его последнего козыря. Желая сохранить доминирующее положение на мировом рынке вооружения, он пытается всеми силами не допускать покупки российского оружия другими государствами.

В статье указывается, что если какая-то страна начинает закупать вооружение российского производства, то она постепенно отдаляется от США как в политическом, так и в военном плане. При этом ряд оборонных систем РФ все еще значительно превосходят западные разработки. К ним, к примеру, относят ЗРК С-500.

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  • 14.03.2021
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