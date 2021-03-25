Бывший помощник главы военного ведомства Украины Алексей Селиванов рассказал о потерях ВСУ за последние два месяца. Он отметил, что причиной гибели бойцов стала эскалация конфликта на линии разграничения, которую спровоцировал Киев.

Селиванов рассказал, что в последние дни в Киевский военный клинический госпиталь все чаще поступают военнослужащие в возрасте от 21 до 26 лет. Многие из них ранены чрезвычайно серьезно и остались без рук и без ног в результате боевых действий. При этом командование категорически запрещает сообщать о них средствам массовой информации, что приводит к скандалам.

Экс-советник украинского министра обороны заявил, что все ранения получены в результате ответных ударов, разрешение на которые было дано командованием ВС самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Украина понесла немалые потери еще до наступления, которое планировала на Донбассе, так как провоцировала ополченцев и расстреливала их позиции из минометов и гранатометов.