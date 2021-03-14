Фильм «Пугало» в российском кинопрокате собрал более 10 миллионов рублей.

Над фильмом работал якутский режиссёр Дмитрий Давыдов. Как сообщается, на вторых выходных сборы фильма составили 10,043 миллиона рублей. Около половины этой суммы удалось собрать с 25 по 28 февраля, когда шли премьерные показы.

Отмечается, что в день премьеры сборы фильма составили почти 800 тысяч рублей, на предпродажах сборы составили почти 1,2 миллиона рублей. Всего фильм увидели 32,5 тысячи зрителей в 31 кинотеатре.

Кроме того, фильм получи Гран-при «Кинотавра-2020». Также актриса Валентина Романова-Чыскыырай, сыгравшая в фильме главную роль, получил на «Кинотавре» приз в номинации «Лучшая женская роль».