После заявления вице-премьера Украины Алексея Резникова о «депортации» граждан России из Крыма Киев может навсегда забыть о полуострове, уверен политолог евгений Сатановский. Он также считает, что Москва должна дать ответ на это заявление, причем не словами, а вполне реальными действиями.

Эксперт заявляет, что России особо нечего терять, так как с хозяевами Украины – Брюсселем и Вашингтоном, дружить она уже вряд ли будет. Поэтому вполне можно отвечать Киеву конкретными действиями.

Сатановский считает, что без такого ответа Украина будет продолжать этноцид русскоязычного населения страны и граждан РФ. Она делает это уже довольно давно, причем не только с россиянами. К примеру, венграм, которые проживают на территории Закарпатья, давно угрожают убийством за «неправильный» язык.