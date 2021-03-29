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Блокировка Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом Ever Given сыграла на руку России, уверен политолог Евгений Сатановский. Он пояснил, как именно РФ может выиграть от этого происшествия, стоившего многим государствам целых состояний.

Сейчас канал уже разблокирован и очередь из 450 грузовых судов скоро рассосется. Однако сейчас все страны, которые осуществляют транспортировку грузов по этому маршруту, будут опасаться повторения ситуации. И огромных финансовых потерь из-за задержек.

Не исключено, что они задумаются о поиске альтернативного варианта перевозки грузов. В их число входит Северный морской путь, который находится под контролем России, а также трансроссийские коридоры. Сейчас они недостаточно освоены, однако под угрозой потерять свои товары из-за очередного застрявшего контейнеровоза многие страны могут обратить внимание на СМП.

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