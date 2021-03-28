Российский политолог Евгений Сатановский считает, что заявление Джо Байдена о желании баллотироваться на новый срок в 2024 году является слишком уж далеким от реальности. Он также отметил, что американские военные должны удержать своего президента от необдуманных поступков в сторону России.

По словам Сатановского, представители Минобороны США отлично понимают, что Россия обладает весьма серьезными военными возможностями. Поэтому они не дадут Байдену слишком уж разойтись в своей ненависти к Москве. Если он вдруг «впадет в маразм окончательно» и решит за что-то отомстить России, Пентагон удержит его от такого шага.

«Понятно, что дедушка старый, и ему все равно. Но это дедушка с ядерной кнопкой», – заявил политолог.

Сатановский также отметил, что в своем стремлении пойти на второй срок Байден совершенно не думает от том, что происходит в мире сейчас, а также полностью игнорирует мнения политиков из других государств. В том числе, и верных союзников Соединенных Штатов.