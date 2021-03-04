читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперты из Египта внимательно изучили ситуацию с ядерным оружием в крупнейших государствах мира и выяснили, какая из стран имеет самый внушительный стратегический арсенал.

Оказалось, что в распоряжении России находится больше всего ядерных ракет – почти девять с половиной тысяч. Причем РФ может запускать их не только из стационарных шахт, но и с боевых кораблей или самолетов.

Соединенные штаты, на вооружении которых состоит чуть больше 6,1 тысячи единиц оружия с ядерными боеголовками, имеют на вооружении в основном устаревшие ракеты, которые пока не подвергались модернизации. Однако их количество все же выглядит весьма грозно.

Третье, четвертое и пятое места оказались за Китаем, Францией и Великобританией. У этих стран количество ядерных ракет не достигает даже 500 единиц, поэтому подробно рассматривать их эксперты не стали.

Вам может понравиться

США дадут ответ на удар по базе в Ираке, когда сочтут нужным

Пентагон не намерен «стесняться с ответным ударом» на атаку американской военной базы на территории Ирака, заявили в военном ведомстве Соединенных Штатов. Также от лица президента США Джо Байдена ситуацию прокомментировала

Аксенов призвал российские телеканалы выгонять из студий “экспертов” с Украины

В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов обратился к российским телеканалам и призвал их не приглашать к обсуждению важных международных тем «политических экспертов» с Украины. Он отметил, что они постоянно врут

США утратили технологию производства комплектующих для бомбардировщиков B-2 Spirit

Соединенные Штаты объявили конкурс для оборонных предприятий, способных с нуля разработать проекты новых сердечников, применяемых в теплообменниках бомбардировщиков B-2 Spirit, а также других важных комплектующих. Военный эксперт издания The Drive
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 марта – переменная облачность, до -3 °C | город Мытищи: погода, 4 марта – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 марта – небольшой снег, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 марта – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 4 марта – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 4 марта – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 4 марта – ясно, до 5 °C |