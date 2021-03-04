Эксперты из Египта внимательно изучили ситуацию с ядерным оружием в крупнейших государствах мира и выяснили, какая из стран имеет самый внушительный стратегический арсенал.

Оказалось, что в распоряжении России находится больше всего ядерных ракет – почти девять с половиной тысяч. Причем РФ может запускать их не только из стационарных шахт, но и с боевых кораблей или самолетов.

Соединенные штаты, на вооружении которых состоит чуть больше 6,1 тысячи единиц оружия с ядерными боеголовками, имеют на вооружении в основном устаревшие ракеты, которые пока не подвергались модернизации. Однако их количество все же выглядит весьма грозно.

Третье, четвертое и пятое места оказались за Китаем, Францией и Великобританией. У этих стран количество ядерных ракет не достигает даже 500 единиц, поэтому подробно рассматривать их эксперты не стали.