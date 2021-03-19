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В турецком издании Sabah прокомментировали недавнее выступление Джо Байдена, американского лидера, в котором он назвал своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Журналисты уверены, что президент РФ уничтожил гегемонию США в мире.

По мнению авторов материала, Байден начал обвинять российского лидера, так как тот смог положить конец доминированию Соединенных Штатов в мире. В подобном контексте Путин действительно «совершил убийство», однако речь идет только о гегемонии Вашингтона на планете, которой он бросил вызов еще в 2007 году во время Мюнхенской конференции.

В статье указывается, что сейчас РФ угрожает США в Тихом океане. Именно она ответственна за то, что Индия не позволила создать азиатскую версию НАТО для противостояния Китаю. Тихоокеанский флот России также недавно получил новейшие ракеты «Калибр». Теперь американские ВМС не смогут действовать на море так, как им этого захочется.

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