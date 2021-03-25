Михаил Саакашвили, который в настоящий момент возглавляет на Украине исполнительный комитет по реформам, назвал «разводом» информацию от СБУ о разоблачении ЧВК под руководством бывших депутатов Евгения Шевченко и Семена Семенченко.

Он заявил, что эта частная военная компания много лет существует на территории Польши и регулярно проводит тренировки как там, так и на территории Украины. Она не запрещена в стране, которая входит в состав ЕС и НАТО, но почему-то внезапно привлекла повышенный интерес со стороны СБУ.

Саакашвили также обвинил СБУ в том, что именно она является главным «подрывником» безопасности страны, противником развития в стране экономики и рассадником коррупции. Он заявил, что если она вместо реальных результатов способна лишь «придумывать глупости» вроде спецоперации по задержанию ЧВК, то ее лучше вообще закрыть.