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Турция на протяжении многих лет сталкивалась с проблемой противовоздушной обороны, так как не имела и не создавала собственных технологий, а также надеялась на защиту Североатлантического альянса, пишет египетское издание NoonPost. Автор публикации Ахмад Султан также отмечает, что в настоящий момент ситуация сильно изменилась.

После длительных и безуспешных обращений к НАТО для приобретения комплексов ПВО Турция все же решила пойти другим путем. Она приобрела российские системы С-400, которые способны надежно защитить страну от атак с воздуха. Кроме того, Анкара разработала собственные комплексы HISAR-O.

Создателями системы ПВО малой дальности, составляющей всего 25 километров, являются турецкие компании Rokestan и Aselsan. Она должна дополнить российские С-400, которые способны сбивать воздушные цели на расстоянии до 600 км. Руководство турецкой армии уже заявило, что намерено использовать HISAR-O для защиты стратегически важных предприятий страны.

Благодаря созданию собственных комплексов, Турция получила одну из самых мощных в мире систем ПВО. При этом она готова купить еще несколько С-400 у России, однако пока с этим сложно. Во-первых, Анкаре никак не удается решить вопрос с Москвой о производстве комплексов на территории Турции, а во-вторых, за ней активно следят США, которые мягко говоря не одобряют сотрудничество с Россией.

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