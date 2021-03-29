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В России с 1 апреля будет увеличен размер социальных выплат.

Как сообщается, речь идёт о тех выплатах, которые получают граждане, не наработавшие достаточного трудового стажа, инвалиды, люди, потерявшие кормильца, дети, оба родителя которых неизвестны, и ещё несколько других категорий. Увеличение выплат обосновано индексацией с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год.

Таким образом, с 1 апреля соцвыплаты будут увеличены на 3,4% и составят в среднем 10 183 рубля. На эти цели у ПФР имеется 12,8 миллиарда рублей. Также отмечается, что увеличение соцвыплат затронет около 3,9 миллиона россиян.

Кроме того, отмечается, что с 1 апреля родители детей в возрасте от трёх до семи лет смогут подавать заявления на увеличенную ежемесячную выплату.

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