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С 1 апреля в России начнут действовать изменения, которые затронут автомобилистов, сдающих экзамен на получение водительских прав.

Как сообщается, изменится проведение практических экзаменов. Так, будут объединены «площадка» и «город», и кандидат будет их сдавать одновременно. Ему придётся продемонстрировать свои умения ориентироваться в потоке и выполнять задания инспектора, которые он будет давать в произвольном порядке. Длится такой экзамен будет полчаса.

За каждую ошибку начисляются штрафные баллы – всего их можно набрать, как и раньше, по четыре в городе и на площадке. В случае совершения грубой ошибки экзамен прекращается, а кандидат заносится в специальный список. Такой ошибкой, как указывается, может стать непристёгнутый ремень.

Во время экзамена будет вестись аудио- и видеозапись. В целом, инспектора будут проверять те же самые навыки, что и раньше.

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