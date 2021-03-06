Советский Союз ровно шестьдесят лет назад выполнил первый на планете перехват баллистической ракеты. Тест был проведен на казахстанском полигоне под названием Сары-Шаган.

Представители оборонного ведомства РФ отмечают, что мишень, роль которой сыграла ракета Р-12, была перехвачена на высоте 25 000 метров. Противоракету создали специалисты ОКБ-2 и назвали В-1000. СССР продолжил развивать технологии противоракетной обороны, создав в итоге снаряды А-350Ж и А-350Р. Первая весила около 33 000 килограммов, а дальность ее поражения составляла 400 километров.

Указывается, что испытания противоракетных снарядов все еще осуществляются на полигоне в Казахстане. Сейчас на нем тестируется модифицированная версия ракеты 53Т6, которая успела хорошо зарекомендовать себя еще в период существования СССР.