читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Советский Союз ровно шестьдесят лет назад выполнил первый на планете перехват баллистической ракеты. Тест был проведен на казахстанском полигоне под названием Сары-Шаган.

Представители оборонного ведомства РФ отмечают, что мишень, роль которой сыграла ракета Р-12, была перехвачена на высоте 25 000 метров. Противоракету создали специалисты ОКБ-2 и назвали В-1000. СССР продолжил развивать технологии противоракетной обороны, создав в итоге снаряды А-350Ж и А-350Р. Первая весила около 33 000 килограммов, а дальность ее поражения составляла 400 километров.

Указывается, что испытания противоракетных снарядов все еще осуществляются на полигоне в Казахстане. Сейчас на нем тестируется модифицированная версия ракеты 53Т6, которая успела хорошо зарекомендовать себя еще в период существования СССР.

Вам может понравиться

Ополченцы ДНР понесли потери в горловском направлении на Донбассе

На Telegram-канале «Репортер Руденко» появилась информация о том, что сегодня, 5 марта, ополченцы ДНР понесли потери из-за действий ВСУ в горловском направлении. Отмечается, что вооруженные силы Украины обстреляли один из

Овечкина оштрафовали на 5 тысяч долларов за удар соперника клюшкой

Александр Овечкин, игрок «Вашингтон Кэпиталз, получил штраф в размере 5 000 долларов за то, что ударил клюшкой в пах хоккеиста из «Бостон Брюинз» в ходе недавнего матча. Отмечается, что обе

Врачи оценили риски заражения коронавирусом через букеты цветов

Медики рассказали, что опасность заразиться коронавирусом через букет цветов весьма и весьма мала. Об этом сообщает издание РИА Новости. Согласно заявлению вирусолога Анатолия Альтштейна, при пандемии заразиться вирусом можно где
  • Анна
  • 04.03.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 марта – небольшая облачность, до -3 °C | город Мытищи: погода, 6 марта – переменная облачность, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 марта – облачно с прояснениями, до -12 °C | Королев: погода, 6 марта – пасмурно, до 7 °C | Подольск: погода, 6 марта – небольшая облачность, до -5 °C | Армавир: погода, 6 марта – переменная облачность, до 13 °C |