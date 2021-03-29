Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР находятся в полной боевой готовности к отражению атак ВСУ, считает политолог Ростислав Ищенко. Он также уточняет, что на Донбассе де-факто находятся ЧВК и добровольцы, которые в случае чего окажут необходимую помощь. Россия же направит в регион регулярные войска лишь в случае прямой угрозы.

Под ней, по мнению эксперта, подразумевается полномасштабное наступление украинской армии на непризнанные республики. Если Киев решится на этот шаг, то Россия не оставит Донбасс один на один с многотысячной армией.

Ищенко заявил, что на Донбассе уже неоднократно отработаны мероприятия по мобилизации сил, поэтому в случае наступления республики смогут продержаться первое время. С ним не согласен другой эксперт Константин Сивков, который считает, что при блицкриге Украины ДНР и ЛНР просто не успеют провести мобилизацию

Вам может понравиться

США тратят триллионы долларов на бесполезные оборонные проекты Пентагона

Минобороны США тратит огромные деньги на амбициозные проекты, большая часть которых не доводится до логического завершения, а лишь «съедает» бюджетные средства, уверены эксперты Института предпринимательства, которые подготовили специальный доклад по

“Русских хакеров” обвинили в атаке на телеканал в Австралии из-за программы про Путина

Девятый австралийский телеканал в воскресенье внезапно прекратил работу. Сообщается, что причиной этому стала кибератака, организованная предположительно «русскими хакерами». Кроме того, австралийские журналисты заявляют, что атака преследовала цель предотвратить показ программы

Белорусский депутат заявил о возможной “серии терактов”

Белорусский парламентарий Олег Гайдукевич внес предложение усилить спецслужбы страны, чтобы предотвратить возможные теракты на ее территории. Он заявил, что современный мир находится в столь нестабильном состоянии из-за пандемии, экономических и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 марта – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 29 марта – небольшая облачность, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 марта – небольшая облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 марта – пасмурно, до 3 °C | Королев: погода, 29 марта – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 29 марта – переменная облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 29 марта – небольшая облачность, до 10 °C |