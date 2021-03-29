Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР находятся в полной боевой готовности к отражению атак ВСУ, считает политолог Ростислав Ищенко. Он также уточняет, что на Донбассе де-факто находятся ЧВК и добровольцы, которые в случае чего окажут необходимую помощь. Россия же направит в регион регулярные войска лишь в случае прямой угрозы.

Под ней, по мнению эксперта, подразумевается полномасштабное наступление украинской армии на непризнанные республики. Если Киев решится на этот шаг, то Россия не оставит Донбасс один на один с многотысячной армией.

Ищенко заявил, что на Донбассе уже неоднократно отработаны мероприятия по мобилизации сил, поэтому в случае наступления республики смогут продержаться первое время. С ним не согласен другой эксперт Константин Сивков, который считает, что при блицкриге Украины ДНР и ЛНР просто не успеют провести мобилизацию