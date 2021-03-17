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Российские военные в Сирии не дают расслабится американским войскам, так как регулярно «проверяют» их с использованием средств радиоэлектронной борьбы, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на генерал-лейтенанта Раймонда Энтони Томаса.

Представитель армии США заявил, что Россия весьма активно использует на территории арабского государства свое «невидимое оружие». Он предположил, что недавнее падение самолета AC-130 не обошлось без воздействия комплексов РЭБ, которые РФ применяет для проведения атак на авиацию противника и для «отключения связи» между подразделениями ВС США.

Эксперты считают, что генерал вполне может оказаться прав. Все дело в том, что уже в первые годы пребывания российского военного контингента в Сирии на территории страны использовалось как минимум 12 комплексов РЭБ «Житель», «Красуха-4», «Самарканд» и прочих. Сейчас количество могло увеличиться. В то же время, ни единого подтверждения воздействия на технику противника именно комплексов радиоэлектронной борьбы нет.

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