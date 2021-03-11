Сотрудник российского консульства был выслан из Польши после обвинений в том, что он якобы распространял в стране коронавирусную инфекцию.

Станислав Жарин, представитель спецслужб Польши, отметил, что ставший персоной нон-грата российский консул заразился COVID-19, но при этом продолжал участвовать в официальных мероприятиях и ходить в места большого скопления людей. По этой причине его было решено выслать из страны.

Согласно сведениям, опубликованным в польских СМИ, российский дипломат и его дочка узнали о наличии у них коронавируса еще 21 января. Ранее болезнь была обнаружена у супруги консула. Однако гражданин России все равно не стал оставаться на карантине.