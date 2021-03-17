Российский вертолет Ми-8 16 марта нарушил украинское воздушное пространство над Сумами и устроил настоящий переполох среди военных ВСУ. Издание «Диалог.UA» пишет, что по тревоге были подняты части ПВО, которые даже могли предпринять попытку сбить винтокрылую машину.

На самом деле вертолет залетел на украинскую территорию буквально на 50 метров, после чего сразу же покинул воздушное пространство Украины. Однако поднятые по тревоге украинские части за это время успели подготовиться к отражению «атаки», что даже делаем им честь.

На «вторжение» Ми-8 очень живо отреагировала аудитория украинских новостных ресурсов. Обсуждение инцидента свелось всего к двум точкам зрения. Одна часть пользователей уверенно заявляла, что вертолет нужно было сразу сбивать. Другая стояла на позиции, что России, мол, только этого и надо, чтобы «захватить всю Украину».