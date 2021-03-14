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Фильм «Вызов», целый ряд эпизодов которого будет сниматься на Международной космической станции, станет настоящей «бомбой», которая привлечет внимание всего мира к российскому кинематографу и реализующимся сейчас космическим проектам.

Гендиректор АО «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов рассказал, что режиссер фильма Клим Шипенко, а также актриса-исполнительница главной роли и ее дублерша совсем скоро отправятся на МКС на пилотируемом космическом корабле. Он отметил, что на главную женскую роль претендовали 3000 девушек, однако в финальный тур попали только 20 претенденток. Теперь в начале апреля будут выбраны только две лучших, которые и полетят на орбиту.

Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов рассказал, каким образом осуществляется отбор в экипаж космического корабля. По его словам, главным критерием является физическое и психическое здоровье. Всему остальному претенденты на полет в космос обучатся в Центре, который специально для них адаптировал подготовительные программы.

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