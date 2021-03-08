Пентагон представил новейший американский беспилотник Speed Racer, разработанный компанией Lockheed Martin, и заявил, что этот дрон сможет уничтожать российские комплексы С-400 «Триумф» и другие системы ПВО. Эксперт Владислав Шурыгин ответил на это высказывание старым анекдотом про слона.

«Есть такой анекдот, где спор зашёл о том, сколько можно съесть слонов. Суть в том, что съесть их можно много, вот только кто даст», – пошутил военный эксперт.

Шурыгин также заметил, что Соединенные Штаты не показали даже прототип будущего беспилотника. По его словам, нужно сперва продемонстрировать это чудо техники, а затем уже хвастать его небывалыми характеристиками. Пока же получаются лишь голословные заявления, не имеющие под собой никаких оснований.

Согласно утверждениям представителей Пентагона, Speed Racer станет универсальным БПЛА нового поколения, способным расправляться с российскими С-400 и китайскими дронами. Также он будет прорывать системы ПВО, чтобы проникнуть на территорию вероятного противника.