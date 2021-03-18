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Новый беспилотный аппарат «Гром», который сейчас разрабатывает Россия, станет очередным видом оружия, способным удивить весь мир, написал в издании The National Interest эксперт Марк Эпископос. Он отметил, что эти БПЛА, как и «Охотники», будут работать в связке с истребителем 5 поколения Су-57.

Среди ключевых особенностей «Грома» аналитик назвал наличие многоканальной системы управления. Которая дает возможность при необходимости выпускать целый рой боевых дронов «Молния». БПЛА сможет осуществлять управление ними одновременно, что повысит эффективность атаки.

Кроме того, «Гром» сможет обмениваться с «Молниями» информацией, оперативно вносить коррективы в их боевые задачи.

В статье, перевод которой перевел портал «ПолитРоссия», говорится, что «Гром» сможет поддержать истребитель Су-57 в атакующих действиям, так как способен нести на борту специально для него разработанные авиабомбы под рабочим названием «Изделие 85» и ракеты «воздух-земля» Х-38.

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