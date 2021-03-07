Нидерландское издание De Volkskrant обвинило российских хакеров в краже документов BioNTech и Pfizer.

В декабре 2020 года Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило о том, что на него совершили кибератаку. Также было заявлено, что хакеры сумели получить некоторые документы.

Согласно сведениям источника издания, осенью 2020 года злоумышленники отправили работникам ЕМА письма на электронную почту. В этих письмах находились вредоносные программы, при помощи которых хакеры сумели зайти во внутренние сети ЕМА. При этом доступ, как сообщается, был у злоумышленников около месяца, так как им удалось успешно замаскироваться.

По сведениям источника, хакеры были заинтересованы в вакцинах от коронавируса, разработкой которых занимались компании BioNTech и Pfizer. Также их внимание привлёк препарат Moderna.

Подозревают в этой кибератаке хакеров, которые имеют отношение к Службе внешней разведки РФ.