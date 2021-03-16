Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китайские эксперты из издания Sohu отметили, что военным РФ удалось перехватить управление над БПЛА США в небе над Сирией.

Авторы статьи отмечают, что данный инцидент произошел примерно год назад в северной области арабской республики, когда друг в друга врезались два американских дрона-разведчика. Оказалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы способны влиять на сигналы, связанные с GPS-позиционированием техники.

Подобная возможность позволяет военным РФ менять маршруты у БПЛА. Скорее всего, именно это и произошло в Сирии, считают китайские специалисты. Они напоминают, что на данный момент времени в этой стране развернуто несколько российских средств РЭБ.

Вам может понравиться

Билл Мар заявил, что США уже проиграли Китаю

Американский ведущий и комик Билл Мар в рамках своего шоу заявил, что США уже давно проиграли Китаю. Так, он отметил, что в США слишком сильно переживают о демократии за границей,
  • Анна
  • 15.03.2021
  • читать 1 минуту

Пушилин заявил о полной боеготовности армии ДНР

Денис Пушилин, руководитель ДНР, заявил, что войска самопровозглашенной республики находятся в состоянии полной боевой готовности. В СМИ сообщают, что глава ДНР недавно проинспектировал военные маневры народной милиции непризнанной республики, которые

Испанская любовница Павла Мамаева высказала своё отношение к возникшему скандалу

Испанская любовница футболиста Павла Мамаева Ирен Гарсия сделала публичное заявление о своём романе. Так, на своей странице в Instagram девушка заявила о том, что чувствует отвращение к тому, что она
  • Анна
  • 14.03.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 марта – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 16 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 марта – пасмурно, до 4 °C | Королев: погода, 16 марта – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 16 марта – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 16 марта – пасмурно, до 7 °C |