Китайские эксперты из издания Sohu отметили, что военным РФ удалось перехватить управление над БПЛА США в небе над Сирией.

Авторы статьи отмечают, что данный инцидент произошел примерно год назад в северной области арабской республики, когда друг в друга врезались два американских дрона-разведчика. Оказалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы способны влиять на сигналы, связанные с GPS-позиционированием техники.

Подобная возможность позволяет военным РФ менять маршруты у БПЛА. Скорее всего, именно это и произошло в Сирии, считают китайские специалисты. Они напоминают, что на данный момент времени в этой стране развернуто несколько российских средств РЭБ.