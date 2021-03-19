Бомбардировочный полк Центрального военного округа уже получил первый модернизированный Су-34 НВО, который оснастили современной радиоэлектронной аппаратурой, сообщает российское военное ведомство.

Представители Минобороны раскрыли некоторые подробности модернизации фронтового бомбардировщика. Так, он получил новейшие системы автоматического управления огнем и аппаратуру наведения на цель.

Кроме того, боевой самолет снабдили новым комплексом радиоэлектронной борьбы, который сможет глушить радиосвязь истребителей и бомбардировщиков потенциального противника. Также стоит отметить системы целеуказания и разведывательную аппаратуру, которая по своим эксплуатационным параметрам превосходит используемое ранее оборудование.

В Минобороны сообщают, что модернизации будет подвергнуто еще 19 истребителей-бомбардировщиков Су-34. Процесс их обновления должен полностью завершиться к 2023 году.