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Издание Soha рассказало о перехвате израильских боевых самолетов российскими истребителями Су-35 и Су-30М. Авторы публикации отмечают, что данный инцидент произошел 9 марта.

Целью израильских истребителей была правительственная база Тияс на территории Сирии. Однако еще на границе с Ливаном их заметили комплексы ПВО. Сразу же после этого российские истребители поднялись в небо с авиабазы Хмеймим и отправились на перехват, сообщают журналисты.

С ними не согласны российские военные эксперты. Они поясняют, что истребители ВКС постоянно проводят операции в Сирии, поэтому их активность одновременно с появлением над САР израильских самолетов вполне может оказаться совпадением. Кроме того, с недавних пор российские воздушные машины регулярно патрулируют небо над провинциями Латакия, Идлиб и Тартус. Вполне вероятно, что израильтяне нарвались именно на такой патруль, поэтому и не стали наносить запланированные удары.

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