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Портал Avia. Pro опубликовал видеозапись с американским самолетом Boeing RC-135W, который пытался подобраться к российским границам рядом с территорией Мурманской области. На кадрах можно рассмотреть, как разведывательная машина почти у самых рубежей воздушного пространства РФ вдруг разворачивается и улетает восвояси.

Эксперты, которые прокомментировали действия пилота самолета-разведчика, написали, что скорее всего он заметил, что навстречу движется российский истребитель, отправленный на перехват нарушителя. Кроме того, причиной резкой смены курса мог стать радиоэлектронный удар, который в буквальном смысле слова оглушил электронику воздушной машины.

Такую атаку российские военные вполне могли провести с использованием сверхдальних комплексов РЭБ «Мурманск-БН», которые базируются в регионе.

Авторы публикации отмечают, что Россия быстро и жестко реагирует на провокации у своих границ, которые со стороны США и НАТО происходят все чаще.

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