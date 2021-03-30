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Российский корвет «Стойкий» и танкер «Кола», которые изначально находились в середине очереди, образовавшейся из-за севшего на мель контейнеровоза, сумели пройти по Суэцкому каналу одними из первых. Известно, что в «пробке» они простояли около недели.

Всего в этом морском заторе оказалось почти 450 грузовых судов из разных стран мира. Однако экипажи тех из них, которые находились перед российскими кораблями, приняли решение пропустить их вперед.

Танкер «Кола» и корвет «Стойкий» попали в огромную пробку, возвращаясь с учений, проводившихся в Индийском океане и Оманском заливе. Они стояли в очереди еще до того момента, когда контейнеровоз Ever Given внезапно сел на мель.

Напомним, что в администрации Суэцкого канала пообещали круглосуточно пропускать корабли, чтобы как можно скорее разделаться с затором. Вся очередь должна иссякнуть примерно через 72 часа.

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