Модернизация стратегического вооружения России движется полным ходом и в ее рамках уже начата разработка ядерного оружия нового поколения. Об этом рассказал представитель ракетно-космической отрасли, который упомянул новейший комплекс «Кедр».

В настоящий момент проект его создания находится на стадии глубокой научно-исследовательской работы, поэтому говорить о каких-либо характеристиках пока не приходится. Речь лишь о том, что это будет комплекс стратегического вооружения нового поколения, существенно отличающийся от всего того, что имеется в распоряжении российских войск.

Сейчас основу стратегического вооружения составляют комплексы «Тополь» и «Ярс». Помимо этого, в распоряжение ВС уже поступили ракеты «Булава», которыми вооружаются подводные лодки проектов 955 и 955А «Борей» и гиперзвуковые комплексы «Авангард». В 2021 году также пройдут испытания баллистических ракет «Сармат» и гиперзвуковых боеприпасов «Циркон».