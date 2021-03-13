Телеведущая Олеся Лосева при помощи немецкого языка утихомирила гостей передачи «Время покажет».

Так, в студии присутствовали журналист Юрий Кот и немецкий политолог Маттиас Уль. Между ними начался спор после заявления Кота о западном лицемерии. Он не только обвинил Запад в лицемерии, но и сообщил, что «ставленники США и ЕС» в других странах устраивают диктатуру. Маттиас в ответ заявил, что у Кота всегда есть претензии к Западу, и постепенно между ними разгорелся конфликт, в котором они вскоре перешли на повышенные голоса.

Лосева попыталась успокоить гостей передачи, сообщив, что «начинается базар». После этого она обратилась к Маттиасу, использовав фразу «entschldigen Sie bitte» («извините, пожалуйста» на немецком языке). Конфликт удалось уладить.