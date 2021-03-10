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В ряде СМИ сообщили, что в Средиземное море вошла субмарина «Ростов-на-Дону» ВМС РФ. Она оснащена крылатыми ракетами «Калибр».

Согласно опубликованным данным, подлодка недавно пересекла Гибралтарский пролив и плывет в надводном режиме по заданному курсу. Ранее ее сопровождало боевое судно HMS Mersey ВМФ Великобритании. Сейчас же за ней наблюдают силы Североатлантического альянса, находящиеся в средиземноморье. Повышенное внимание к «Ростову-на-Дону» связано с наличием у него «Калибров».

В российском Минобороны при этом не стали публиковать сведения о том, куда именно направляется подводная лодка. По мнению некоторых военных экспертов, она плывет к сирийскому побережью, где продолжит свое боевое дежурство.

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