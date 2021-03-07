В информационном агентстве «Известия» сообщают, что уже в этом году РФ закончит все работы над новейшей орбитальной системой, предназначенной для морской разведки и называющейся «Лиана».

Новый космический комплекс окажется приемником советской разработки «Легенда». При помощи него российские вооруженные силы смогут наблюдать за перемещением боевых судов на всех морях и океанах, а также наводить на них противокорабельные ракеты. В настоящее время на земной орбите находится один элемент системы – спутник-разведчик «Лотос-С1».

В ближайшем будущем этот космический аппарат дополнят спутниками «Пион-НКС». Все они будут выведены на высоту около девятисот километров, что сделает их недосягаемыми для противовоздушных систем потенциальных противников.