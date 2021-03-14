Российские войска провели на Курилах противодесантные учения с использованием буквально на днях установленных в регионе систем ПВО С-300В4 и С-400 «Триумф», Эти комплексы с дальним радиусом действия дополнили уже имеющиеся на островах средства противовоздушной обороны.

Военный эксперт Антон Лавров, который освещал маневры для СМИ, отметил, что усиление ПВО стало ответом на заявление политического обозревателя из Японии Акио Каватао о необходимости заблокировать России доступ к Южным Курилам. Кроме того, необходимость в этом возникла из-за постоянных провокаций Соединенных Штатов и их намерения разместить на японской территории баллистические ракеты.

Лавров заявил, что от МБР, а также от истребителей F-35, которые Токио покупает у США, Южные Курилы смогут защитить комплексы С-400 «Триумф», которые работают в связке с ЗРПК «Панцирь-С1». Обе системы отлично справляются с отражением любых атак и способны обнаруживать даже самолеты-невидимки.