Россия перебросила в Сирию новые самолеты, которые необходимы для охоты на турецкую бронетехнику, сообщает издание Avia. Pro со ссылкой на Телеграм-канал «Записки охотника». Уточняется, что речь идет об истребителях-бомбардировщиках Су-34.

Авторы канала сообщили, что на авиабазу «Хмеймим» прибыл лидирующий борт Ту-154 85042, который и привел за собой несколько истребителей. Они вылетели с аэродрома Приволжский, что неподалеку от Астрахани, и по короткому маршруту через иранское воздушное пространства добрались до САР.

Вполне вероятно, что новые боевые самолеты будут выполнять миссии в провинциях Латакия и Идлиб, где Турция регулярно проводит наступательные операции с применением боевой техники. Однако пока никаких официальных сообщений по этому поводу нет. Остается довольствоваться мелкими обрывками сведений, появляющихся в свободном доступе в сети.