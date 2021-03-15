В России разработали первый тест, который определяет не только, есть ли в организме человека коронавирус, но и его количество.

Благодаря этому медики смогут оценить, насколько пациент заразен, а также предугадать, сколько времени у него будет продолжаться болезнь, и какова вероятность тяжёлого заболевания. Также это позволит врачам контролировать эффективность лечения.

Отмечается, что выяснить количество коронавируса у человека можно при помощи любого биологического материала – крови, плазмы, мокроты, мазков, взятых из носоглотки или ротоглотки, и так далее. Также тест сможет выявить частницы коронавируса на поверхностях, к которым прикасался заражённый человек.

В настоящее время эта разработка находится на стадии регистрации для того, чтобы получить бессрочное регистрационное свидетельство в России.